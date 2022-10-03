США планируют передать Украине еще четыре реактивные системы залпового огня HIMARS.
Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.
Дальнобойные РСЗО войдут уже в следующий пакет военной помощи на сумму 625 миллионов долларов.
Также в пакет войдут боеприпасы, мины и противоминные средства.
О помощи официально объявят во вторник.
Военная помощь от США - что было
28 сентября Пентагон объявил о выделении Украине дополнительного пакета помощи на сумму 1,1 миллиарда долларов в долгосрочной перспективе. В него должно войти, в частности, финансирование производства еще 18 РСЗО HIMARS и БПЛА.
Известно, что США выделили на помощь для Украины уже более 25 млрд долларов. 26 сентября участники переговоров по законопроекту о расходах в Конгрессе США согласились включить в документ 12 млрд долларов на помощь Украине после соответствующего запроса Белого дома.
Война в Украине: главные новости
Продолжается контрнаступление ВСУ на юге и востоке. После молниеносного освобождения большей части оккупированных районов Харьковщины, защитники освободили Лиман Донецкой области и вышли на Торское.
В то же время в Генштабе сообщили об освобождении Архангельского и Миролюбовки Херсонской области. Ситуация на этом участке фронта, по словам пресс-секретаря ОК "Юг", "набирает обороты" - ВСУ закрепляются на освобожденных территориях.
Сейчас оккупанты усиливают оборону в Кременной.
Между тем российские войска за минувшие сутки нанесли 11 ракетных и 10 авиационных ударов по территории Украины.
С начала полномасштабного вторжения украинские силы ликвидировали уже 60 430 оккупантов и тысячи единиц вражеской техники.