Также в пакет войдут боеприпасы, мины и противоминные средства.

США планируют передать Украине еще четыре реактивные системы залпового огня HIMARS.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

Дальнобойные РСЗО войдут уже в следующий пакет военной помощи на сумму 625 миллионов долларов.

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Также в пакет войдут боеприпасы, мины и противоминные средства.

О помощи официально объявят во вторник.

Военная помощь от США - что было

28 сентября Пентагон объявил о выделении Украине дополнительного пакета помощи на сумму 1,1 миллиарда долларов в долгосрочной перспективе. В него должно войти, в частности, финансирование производства еще 18 РСЗО HIMARS и БПЛА.

Известно, что США выделили на помощь для Украины уже более 25 млрд долларов. 26 сентября участники переговоров по законопроекту о расходах в Конгрессе США согласились включить в документ 12 млрд долларов на помощь Украине после соответствующего запроса Белого дома.

Война в Украине: главные новости

Продолжается контрнаступление ВСУ на юге и востоке. После молниеносного освобождения большей части оккупированных районов Харьковщины, защитники освободили Лиман Донецкой области и вышли на Торское.

В то же время в Генштабе сообщили об освобождении Архангельского и Миролюбовки Херсонской области. Ситуация на этом участке фронта, по словам пресс-секретаря ОК "Юг", "набирает обороты" - ВСУ закрепляются на освобожденных территориях.

Сейчас оккупанты усиливают оборону в Кременной.

Между тем российские войска за минувшие сутки нанесли 11 ракетных и 10 авиационных ударов по территории Украины.

С начала полномасштабного вторжения украинские силы ликвидировали уже 60 430 оккупантов и тысячи единиц вражеской техники.

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