Эксперт выразил надежду, что с 1 октября Украина станет получать больше оружия.

Военный эксперт Олег Жданов прокомментировал объемы поставок оружия в Украину от Соединенных Штатов Америки.

Об этом он рассказал в новом видеообращении на YouTube, отвечая на вопрос, почему США не поставляют ВСУ наступательное вооружение.

"Как не поставляет? А артиллерия? Это в том числе и наступательное вооружение. А HIMARS – это не наступательное вооружение? Наступательное вооружение. Просто мы просим большего. Танки нам давали, это тоже наступательное вооружение. Правда, танки нам давали старого советского образца страны-партнеры, у которых они были. А сегодня мы ожидаем, что нам Соединённые Штаты могут дать какие-то западные образцы танков, вплоть до Abrams, Leopard, Leclerc, Challenger, может быть, какие-то другие танки. В любом случае нам тяжелое вооружение поставляется. Да, не в тех объемах, как мы хотим", – отметил он. Видео дня

При этом Жданов выразил надежду, что в ближайшее время Украина получит от США ракеты ATACMS с дальностью пуска до 300 километров.

"Кстати, комплекс "Гарпун" Британия нам поставила, это наступательное вооружение. Мы благодаря этому комплексу отогнали российскую эскадру Черноморского флота за 200 километров от нашего побережья, ни один корабль не может сюда сунуться, потому что он будет потоплен. Только малые плавсредства воюют в районе побережья Херсонской области с нашими Военно-морскими силами", – заявил Жданов.

"Мы надеемся, что вооружение будет поставляться в больших объемах, начиная с 1 октября", – добавил эксперт.

Дальнобойные ракеты ATACMS для Украины

Ранее сообщалось, что США еще не склонны предоставить украинским войскам дальнобойные ракеты ATACMS.

Представители украинской власти неоднократно обращались к международным партнерам, в частности к США, по поводу необходимости предоставления дальнобойных ракет, таких как ATACMS.

MGM-140 ATACMS – тактическая баллистическая ракета класса земля-земля, производимая американской компанией Lockheed Martin. Имеет дальность применения до 300 км на твёрдом топливе.

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