Ожидается, что США официально объявит о новом пакете помощи уже сегодня, немного позже.

Украина получит от США дополнительную помощь в размере 1,1 миллиарда долларов. Помимо этого, страна-союзник профинансируют примерно 18 ракетных систем HIMARS и БпЛА.

Об этом со ссылкой на источники сообщает The Washington Post.

"Последний пакет предоставляется в рамках инициативы содействия безопасности Украины, которая финансирует контракты на закупку оружия и снаряжения. И это доводит общую сумму помощи США Украине почти до 17 миллиардов долларов с момента прихода к власти администрации Байдена. Официальные лица предоставили подробности о пакете на условиях анонимности, поскольку он еще не был обнародован", - отмечает издание.

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Ожидается, что США официально объявит о новом пакете помощи уже сегодня, немного позже. Источники отметили, что это будет сделано в связи с тем, что РФ хочет объявить о результатах псевдореферендумов и анеексировать временно оккупированные территории Украины.

"Пакет включает финансирование 18 ракетных комплексов High-Mobility Artillery Rocket System, или HIMARS, и боеприпасов к ним, а также 12 систем Titan, которые используются для противодействия дронам. Официальные лица заявили, что HIMARS и другие подобные системы сыграли ключевую роль в боевых успехах Украины в последние недели. А россияне используют беспилотники иранского производства для поражения украинских сил, что подчеркивает необходимость в большем количестве систем для противодействия этой угрозе", - добавили в издании.

Помимо этого, Украина получил около 300 автомобилей и десятки грузовиков с прицепами для перевозки тяжелой техники, различных радаров, средств связи и наблюдения, а также другого снаряжения для военных. В пакет помощи также включено специальное обородувание для обнаружения взрывчатых веществ.

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