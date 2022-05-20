Российские оккупанты своими обстрелами приграничной украинской территории на севере создают напряжение для недопущения перебрасывания группировки ВСУ на восток.
Такое мнение высказал генерал-майор СБУ, экс-замглавы спецслужбы Виктор Ягун, пишет "Апостроф".
По оценкам Ягуна, у врага нет сил для пересечения границы и наступления на севере.
"Все, что они могут - просто сдерживать наши военные силы в Черниговской и Сумской области, чтобы мы не могли их перебросить на нужные нам направления на Востоке. Это такая тактика. Кстати, в Беларуси войска постоянно баражируют вдоль границы", - пояснил Ягун.
Задачей Украины он назвал выдержать вражеские провокации и не допустить прорыва российских диверсантов через границу.
"К сожалению, должны выдерживать это нашествие, должны не отвечать - мне эта тактика очень не понятна - на артиллерийскую дуэль вдоль границы в Черниговской и Сумской областях и попытаться не допустить пересечения границы диверсионными группами. Это все сделано для того, чтобы дестабилизировать ситуацию в тех регионах и удерживать часть наших войск", - резюмировал генерал.
За минувшие дни россияне неоднократно обстреливали приграничные территории Украины в Сумской и Черниговской областях.