По словам Ягуна, российское наступление северу Украины сейчас не грозит.

Российские оккупанты своими обстрелами приграничной украинской территории на севере создают напряжение для недопущения перебрасывания группировки ВСУ на восток.

Такое мнение высказал генерал-майор СБУ, экс-замглавы спецслужбы Виктор Ягун, пишет "Апостроф".

По оценкам Ягуна, у врага нет сил для пересечения границы и наступления на севере.

"Все, что они могут - просто сдерживать наши военные силы в Черниговской и Сумской области, чтобы мы не могли их перебросить на нужные нам направления на Востоке. Это такая тактика. Кстати, в Беларуси войска постоянно баражируют вдоль границы", - пояснил Ягун.

Задачей Украины он назвал выдержать вражеские провокации и не допустить прорыва российских диверсантов через границу.

"К сожалению, должны выдерживать это нашествие, должны не отвечать - мне эта тактика очень не понятна - на артиллерийскую дуэль вдоль границы в Черниговской и Сумской областях и попытаться не допустить пересечения границы диверсионными группами. Это все сделано для того, чтобы дестабилизировать ситуацию в тех регионах и удерживать часть наших войск", - резюмировал генерал.

За минувшие дни россияне неоднократно обстреливали приграничные территории Украины в Сумской и Черниговской областях.