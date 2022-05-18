Рашисти не прекращают обстреливать приграничные территории Сумской области и Черниговщины. Сегодня с территории РФ произошло семь таких обстрелов: пять по Сумщине, два по Черниговщине.
Об этом говорится в сообщении ГПСУ.
"Враг применял крупнокалиберные пулеметы, автоматические гранатометы, ствольную и реактивную артиллерию", - отмечается в сообщении.
Самый продолжительный обстрел длился около часа.
"Его рашисты вели из минометов со стороны села Зерновое по территории вблизи одного из приграничных населенных пунктов Шосткинского района Сумщины. В результате указанных обстрелов потерь среди личного состава нет", - говорится в сообщении.
Напомним, Черниговщина возвращается к жизни после ухода оккупантов, однако ракетные и авиа обстрелы все еще возможны.