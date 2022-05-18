Враг применял крупнокалиберные пулеметы, автоматические гранатометы, ствольную и реактивную артиллерию.

Рашисти не прекращают обстреливать приграничные территории Сумской области и Черниговщины. Сегодня с территории РФ произошло семь таких обстрелов: пять по Сумщине, два по Черниговщине.

Об этом говорится в сообщении ГПСУ.

"Враг применял крупнокалиберные пулеметы, автоматические гранатометы, ствольную и реактивную артиллерию", - отмечается в сообщении.

Самый продолжительный обстрел длился около часа.

"Его рашисты вели из минометов со стороны села Зерновое по территории вблизи одного из приграничных населенных пунктов Шосткинского района Сумщины. В результате указанных обстрелов потерь среди личного состава нет", - говорится в сообщении.

Напомним, Черниговщина возвращается к жизни после ухода оккупантов, однако ракетные и авиа обстрелы все еще возможны.

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