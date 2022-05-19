Силы обороны Украины смогли быстро и успешно форсировать реку, разрушив планы захватчиков.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал об успехах украинских защитников на Изюмском направлении. Воины смогли успешно и быстро форсировать реку, хотя ожидалось, что на это понадобится гораздо больше времени и усилий.

Об этом он рассказал в эфире программы "Фейгин LIVE".

"Наши войска неизвестным путем сумели это сделать (форсировать реку - УНИАН) и сумели переправиться на тот берег", - рассказал советник главы ОП.

Он прогнозирует, если продвижение наших бойцов будет развиваться, то оккупантам под Изюмом будет "очень грустно".

По словам Арестовича, форсирование реки удивило не только его, но и российских командиров. Сначала оккупанты боялись поверить в это, потом боялись проверить и доложить.

"За это время мы таки проскакали на мягких лапах", - добавил он.

В то же время Арестович напомнил, что Изюмское направление фактически граничит с Россией. Оккупанты еще имеют некоторые резервы на своей территории и могут привлечь их, хотя это и будет трудно.

"Интрига, конечно, большая. Хочется впасть в радостные прогнозы, но я соберу все мужество в кулак и промолчу. Не буду ничего говорить. Лучше сначала сделать, а потом говорить. Тут два принципа: не навредить и лучше сначала сделаем, а потом скажем. Но движение есть, и оно крайне интересное. Это самое интересное движение в этом районе", - добавил Арестович.

Контрнаступление ВСУ под Харьковом

Как сообщал УНИАН, ранее глава ОВА Олег Синегубов сообщил, что украинские защитники продолжают успешно контратаковать на Харьковщине. 18 мая от российских оккупантов удалось освободить еще один населенный пункт в области. Харьков, по его словам, однако все еще страдает от обстрелов оккупантов.

По словам Синегубова, враг сосредоточился на обороне своих позиций, но, если он почувствует слабость нашей обороны, попытается этим воспользоваться.

Он уточнил, что под оккупацией сейчас находятся до 25% территории региона.

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