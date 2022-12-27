В ГПСУ сообщили, что по ту сторону границы могут пытаться устроить какие-то провокации и обвинить Украину.

Ситуация на границе с Беларусью остается полностью контролируемой, хотя и несколько напряженной, особенно в информационном поле.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко, отметив, что Беларусь не прекращает поддерживать Россию в войне, в частности, предоставляя свою территорию, свою поддержку, инфраструктуру и воздушное пространство.

По словам Демченко, белорусские подразделения по-прежнему находятся на усилении границы с Украиной, однако ни количество, ни характер действий этих подразделений не меняются.

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Спикер ГПСУ также отметил, что Беларусь и Россия постоянно нагнетают ситуацию на этом направлении, демонстрируя совместные мероприятия подготовки военных подразделений, в том числе маневрами по перемещению техники, проверкой боеготовности подразделений вооруженных сил Беларуси и продолжением наращивания региональной группировки войск РФ.

"Создание такой необходимой наступательной группировки, которая бы была готова уже на данный момент осуществить вторжение на территорию Украины с этого направления, не зафиксировано", - добавил он.

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Демченко также отметил, что подразделения ГПСУ и другие силы обороны Украины, которые находятся на границе с Беларусью, готовы к любому развитию ситуации.

"Мы также понимаем, что по ту сторону границы могут пытаться осуществить какие-то провокации, чтобы обвинить в дальнейшем Украину", - уточнил он.

В то же время Госпогранслужба уже нарастила оборонительные позиции по линии границы и на приграничье, также сейчас продолжаются работы по инженерно-фортификационному укреплению и минированию местности на наиболее угрожающих направлениях.

Кроме того, усиливается система видеонаблюдения и дистанционного контроля за рубежом, в частности, с помощью беспилотников.

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Напомним, ранее сообщалось. что РФ перебросила в Беларусь очередную партию ЗРК "Тор-М2".

А до этого стало известно, что в Беларуси российские войска перебросили десятки танков ближе к границе с Украиной.