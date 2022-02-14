По словам Балы, у Байдена таким образом давят на Путина.

Американская разведка рассекречивает планы россиян атаковать Украину и называет вероятные даты наступления для того, чтобы озадачить Кремль.

Таким образом, происходит давление на РФ, сказал "Апострофу" политический эксперт, глава Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала.

По его словам, Белый дом специально нагнетает ситуацию вокруг возможного вторжения, чтобы не повторить действия времен 2014 года, когда чиновники Барака Обамы молча наблюдали за оккупацией Крыма и части Донбасса.

"Столь серьезный информационный фон, заявления об эвакуации семей дипломатов, постоянное присутствие Украины в мировых новостях сковывает Кремлю пространство для маневра. Такая ситуация создает дополнительное давление на Владимира Путина, заставляя его принять какое-то окончательное решение: или, действительно, идти на обострение или же отыграть все назад, изображая из себя миротворца", - считает эксперт.

Также Бала говорит, что Вашингтон и Лондон активно наращивают истерию для недопущения развития конфликта по непредсказуемому сценарию.

"Следующая причина может быть чисто психологической. После крайне неудачного вывода американских войск из Афганистана Белый дом пытается перестраховаться, чтобы конфликт с Украиной и РФ не пошел по непредсказуемому сценарию. Вопрос - как это сделать? Дело в том, что истерия - обоюдоострое оружие, которое бьет не только по стране-агрессору, но и по потенциальной жертве. И существует версия, что такое нагнетание - сигнал для Киева не ждать агрессии, а согласиться на реализацию Минских соглашений в невыгодной для Украины интерпретации Кремля. Пока у Зеленского упорствуют", - добавил эксперт.

Угроза российского вторжения

С начала ноября Россия сосредоточила вокруг Украины более 100 тысяч войск.

11 февраля госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия может начать новое вторжение в Украину в любой момент. В тот же день советник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что возможное вторжение российских военных в Украину может начаться с воздушных бомбардировок и ракетных ударов.

Среди возможных дат вторжения, о которых сообщают на Западе, чаще всего упоминаются 15 и 16 февраля.

Украина потребовала от РФ разъяснения по военной деятельности у границ нашей страны и на территории временно оккупированного Крыма.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция получила от источников в России и Беларуси опровержение заявлений о готовящемся вторжении в Украину.