После захвата города Угледар Донецкой области российские оккупанты будут пытаться давить на Курахово. Такое мнение высказал бывший сотрудник СБУ Иван Ступак, передает 24 канал.
"Военные говорят, что оккупанты продолжают давить в направлении Купянска и Лимана. На всех направлениях пылает. Что-то пылает меньше, что-то - больше. Но боевые действия идут очень активно. И на Курщине, и в Харьковской области, и в Луганской, и в Донецкой, и в Запорожской", - заявил он.
По словам Ступака, несмотря на сложную ситуацию, украинские военные продолжают сдерживать армию РФ, и оккупанты несут колоссальные потери.
Отмечается, что кроме давления на Курахово, россияне попытаются улучшить свое положение под Селидово на Покровском направлении.
Потеря Угледара - актуальное
Напомним, 2 октября стало известно, что подразделения Сил обороны вышли из города Угледар Донецкой области.
Военная журналистка Юлия Кириенко-Меринова заявила, что бойцам 72-й ОМБр после выхода из Угледара отдали приказ снова занимать позиции.
Как отметил обозреватель Александр Коваленко, после захвата Угледара у россиян появилась возможность восстановить военную логистику через Волноваху.