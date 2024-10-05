Боевые действия идут очень активно, отметил экс-сотрудник СБУ.

После захвата города Угледар Донецкой области российские оккупанты будут пытаться давить на Курахово. Такое мнение высказал бывший сотрудник СБУ Иван Ступак, передает 24 канал.

"Военные говорят, что оккупанты продолжают давить в направлении Купянска и Лимана. На всех направлениях пылает. Что-то пылает меньше, что-то - больше. Но боевые действия идут очень активно. И на Курщине, и в Харьковской области, и в Луганской, и в Донецкой, и в Запорожской", - заявил он.

По словам Ступака, несмотря на сложную ситуацию, украинские военные продолжают сдерживать армию РФ, и оккупанты несут колоссальные потери.

Видео дня

Отмечается, что кроме давления на Курахово, россияне попытаются улучшить свое положение под Селидово на Покровском направлении.

Потеря Угледара - актуальное

Напомним, 2 октября стало известно, что подразделения Сил обороны вышли из города Угледар Донецкой области.

Военная журналистка Юлия Кириенко-Меринова заявила, что бойцам 72-й ОМБр после выхода из Угледара отдали приказ снова занимать позиции.

Как отметил обозреватель Александр Коваленко, после захвата Угледара у россиян появилась возможность восстановить военную логистику через Волноваху.

Вас также могут заинтересовать новости: