Пресс-офицер бригады рассказал, что бойцы 72 ОМБр, которые защищали Угледар продолжают держать оборону, но уже на новых рубежах.

После выхода из Угледара 72-я отдельная механизированная бригада им. Черных Запорожцев продолжает держать оборону на том же направлении, недалеко от оккупированного россиянами города.

Как рассказал Суспільному одного из военнослужащих бригады, отдельные батальоны значительных потерь во время боев за Угледар. Сейчас она будут находиться в Донецкой области на "оттяжке", на расстоянии 10-15 км от линии фронта. Военный объяснил:

"За это время их планируют доукомплектовать. Остальные подразделения будут держать оборону на этом направлении".

Другой военный из этой бригады утверждает, что они остаются на том же направлении из-за того, что их некем заменить, хотя с августа 2022 года в 72 ОМБр не было ротации.

В пресс-службе бригады сообщили журналистам, что в "связи с тяжелой ситуацией на направлении, работа с медиа на паузе". В то же время в комментарии hromadske пресс-офицер бригады Арсений Прилипка рассказал, что бойцы 72 ОМБр, которые защищали Угледар продолжают держать оборону, но уже на новых рубежах.

Журналисты также обратились в Генштаб с вопросом, связана ли сложная ротация 72-й ОМБр со случаями СОЧ в 123 бригаде ТРО. Там сообщили, что пока не комментируют то, что происходит на угледарском направлении, потому что "разглашение этой информации может привести к осведомленности противника".

Война в Украине - ситуация с 72-й ОМБр

2 октября стало известно, что Силы обороны Украины вышли из города Угледар Донецкой области.

"Понеся многочисленные потери в результате длительных боев, противник не оставил попыток захватить Угледар. В попытке любой ценой взять город под контроль сумел направить резервы для проведения фланговых ударов, которые истощили оборону подразделений Вооруженных Сил Украины", - заявило ОСГВ "Хортица".

Журналистка Юлия Кириенко-Меринова сообщила, что бойцам 72 ОМБр после выхода из Угледара сказали без отдыха снова занимать позиции, хотя под боком 123 Николаевское ТрО. Она утверждает, что 123-я бригада ТрО должна была поддержать 72 ОМБр в Угледаре, но бойцы "просто отказываются заходить", а пехота "где-то разбежалась". По словам журналистки, 72-я бригада вышла из Угледара с потерями.

Вас также могут заинтересовать новости: