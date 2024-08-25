Этои объекты крайне важны России для поддержки военных операций против Украины.

Украинские удары дальнобойным оружием по российским военным целям в тылу России имеют решающее значение для снижения российских военных возможностей на фронте, а снятие ограничений на использование Украиной западного оружия позволит ВСУ наносить удары по широкому кругу важных целей. Об этом говорится в анализе американского Института изучения войны (ISW).

Ранее в США заявили, что украинские удары западным оружием по целям в России не будут эффективными, поскольку российские военные перебросили большинство военных самолетов с российских авиабаз вблизи Украины, выведя их из зоны действия Storm Shadow и ATACMS. Однако, отмечают аналитики, эта оценка игнорирует широкий спектр инфраструктуры, помимо аэродромов, используемый Россией для поддержки военных операций против Украины.

"ISW оценивает, что в России в пределах досягаемости ракет ATACMS, которые Соединенные Штаты предоставили Украине, находится не менее 250 военных и военизированных объектов. Однако в настоящее время Соединенные Штаты запрещают украинским силам использовать ракеты ATACMS для ударов по военным целям в России и разрешают наносить удары только с использованием предоставленных США HIMARS, оснащенных GMLRS — максимум, разрешая Украине нанести удары только по 20 из 250 объектов. Только 17 из этих 250 объектов являются аэродромами, и маловероятно, что российские военные перебросили активы со всех остальных 233 объектов", - пишут аналитики. Видео дня

Как отмечают в ISW, в числе этих 233 объектов - крупные военные базы, станции связи, логистические центры, ремонтные мастерские, топливные склады, склады боеприпасов и постоянные штабы, из которых крайне сложно или невозможно быстро перебросить активы или быстро укрепить их, и ISW не наблюдаетдоказательств такой масштабной передислокации.

Эти объекты поддерживают российское командование и управление, разведку, рекогносцировку, логистическую и ремонтную поддержку российских войск, воюющих в Украине и в Курской области. Таким образом, заявления о том, что нет никакой пользы в предоставлении Украине возможности использовать ATACMS в России, без учета сотен других объектов, поддерживающих войну России против Украины, будет неполной, и таким образом, неверной, отмечают аналитики.

ВСУ не обязательно наносить удары по каждому военному объекту в России

Снятие текущих западных ограничений создаст серьезную угрозу украинского дальнего удара, которая заставит Кремль принять решение и, вероятно, побудит российское военное командование существенно перенастроить активы по всему глубокому тылу для защиты от украинских ударов.

Как отмечают в ISW, маловероятно, что российские силы укрепили все объекты в России от потенциальных украинских ударов или рассредоточили активы по всему глубокому тылу.

"Российским силам, вероятно, придется передислоцировать средства ПВО и РЭБ со всей России, а также с линии фронта в Украине, чтобы обеспечить необходимое покрытие для тыловых районов в России в пределах досягаемости поставленного Западом оружия, что, возможно, создаст условия для Украины для расширения собственных авиационных операций вдоль линии фронта", - отмечают в ISW.

Удары западным оружием по России

США уже разрешают использовать свои ракеты большой дальности на территории России, но только в оборонительных целях - в качестве контрбатарейного огня для поражения российских ракетных пусковых установок прямо за границей, стреляющих по Украине.

При этом один из представителей Белого дома заявил, что использование Storm Shadow или ATACMS по России может оказаться не таким эффективным, как рекламируется, поскольку 90 процентов самолетов, которые запускают планирующие бомбы из российского воздушного пространства по украинской гражданской инфраструктуре, уже вышли за пределы досягаемости этих ракет.

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