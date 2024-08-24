При этом, как отмечает WP, украинское вторжение в Курскую область пока не изменило фундаментального баланса в войне.

Украина своим наступлением в Курской области пытается показать Западу, что можно пересекать красные линии Владимира Путина, в том числе и в отношении ударов западным оружием по территории РФ. И, как пишет The Washington Post, ссылаясь на свои источники, Россия воспринимает эту угрозу всерьез.

Как отмечает издание, прорыв ВСУ через российскую оборону пересек "самую красную линию из всех". При этом реакция Кремля оказалась поразительно пассивной, что только подтверждает иллюзорность всех угроз Путина.

Президент Украины Владимир Зеленский на фоне вторжения ВСУ в Курскую область систематически призывает снять ограничения Вашингтона, запрещающего Киеву использовать западное оружие для дальнобойных ударов по целям в России. Однако политика США по военной помощи Украине остается робкой, отмечают аналитики.

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Как отмечает прокремлевский аналитик Сергей Марков, если США действительно позволят Украине наносить удары по военным целям в глубине России с помощью американского оружия, это нарушит еще одно табу, но Москва скорее всего уже учла это в своих планах.

"В России нет сомнений, что такое разрешение будет дано", — сказал он. - "Россия уже считает, что решение принято США".

При этом один из источников издания отмечает, что российское руководство "очень серьезно" воспринимает использование американского и западного оружия для ударов вглубь России, но пока неясно, было ли принято решение о том, как реагировать.

Как отметил Марков, США по видимому решили, "разрезать эти красные линии на десятки маленьких тонких красных нитей, чтобы пересекать их понемногу, чтобы не было никакого крупного события, которое могло бы стать причиной войны".

При этом, как отмечает WP, украинское вторжение в Курскую область "не изменило фундаментального баланса в войне", и Москва продолжает концентрировать внимание на востоке Украины, в частности, на Покровске Донецкой области.

Как отмечает Марков, присутствие украинских войск в 15-20 "малоизвестных" деревнях в Курской области имело "незначительное значение" по сравнению с российскими успехами в Донецке.

"Но если Украина оккупирует весь Глушковский район Курска или возьмет областной центр — город Курск, "это будет очень большая потеря", которая может заставить Путина изменить свой подход", - добавил он.

Удары западным оружием по РФ

Как известно, президент Владимир Зеленский систематически призывает союзников снять запрет на нанесение ударов по военным объектам оккупантов в тылу.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби на днях заявил, что США ведут с Украиной "трудные переговоры" об использовании американского оружия, но отметил, что пока ограничения остаются неизменными.

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