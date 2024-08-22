При этом отмечается, что в Штатах до сих пор не знают целей украинской операции в Курской области

Соединенные Штаты Америки разрешают Украине использовать американское оружие для ударов по целям в Курской области, "чтобы защититься от атак из этого приграничного региона". Соответствующее заявление сделала заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх во время брифинга.

"Мы поддерживаем Украину в том, что ей сейчас нужно на поле боя. Мы начинаем лучше понимать, что делают украинцы в Курске. Наша политика позволяет им участвовать в таких контрударах. Но мы все еще поддерживаем Украину в том, что ей нужно на поле боя, это не изменится", – заявила она.

Сингх добавила, что США продолжают поддерживать Украину и политика Вашинштона "позволяет Украине вести ответный огонь, чтобы защититься от российских атак из этого приграничного региона, а этот приграничный регион включает Курскую область, включает границу Сумской области. И они защищают себя от российских атак в рамках этого региона".

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При этом отмечается, что в Штатах до сих пор не знают целей украинской операции в Курской области. Представительница Пентагона вспомнила заявление президента Зеленского о том, что наступление призвано создать буферную зону.

По словам Сингх, у Пентагона все еще есть вопросы относительно того, как Курская операция "вписывается в стратегические цели на поле боя" для ВСУ. При этом отметила, что создание буферной зоны будет означать построение нескольких оборонительных линий.

Использование западного оружия в Курской области РФ

22 августа украинские защитники нанесли мощный удар высокоточными американскими бомбами GBU-39 по взводному опорному пункту в Курской области. По словам командующего Воздушными сил ВСУ Николая Олещука, были поражены пункт управления БпЛА, подразделение РЭБ, техника, вооружение и до 40 военнослужащих РФ.

Ранее The Times писало, что Украина уничтожила мосты в Курской области западными ракетными системами. Так, Силы обороны используют американские системы HIMARS для уничтожения мостов, понтонов и инженерного оборудования войск РФ.

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