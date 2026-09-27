Силы обороны поразили место запуска российских БПЛА в Донецке, – Генштаб

Также поражены склады боеприпасов в Луганске.

26 сентября и в ночь на 27 сентября подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по ряду важных военных объектов российской армии.

Как сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил, в Донецке поражено место хранения, подготовки и запуска ударных БПЛА.

"Поражение мест хранения, подготовки и запуска ударных БПЛА является одним из приоритетных направлений боевой деятельности Сил обороны Украины. Такие объекты систематически поражаются с целью снижения способности российской армии применять ударные беспилотные системы", – говорится в сообщении.

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Также, как отметили в Генштабе, в Крепенском и Луганске Луганской области были поражены два склада боеприпасов.

Кроме того, в Ровеньках Луганской области был поражён склад материально-технического обеспечения, а в Новоамвросиевском Донецкой области – склад топливно-смазочных материалов.

Удары по потенциалу РФ

Как сообщал УНИАН, 21 сентября подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по месту хранения, подготовки и запуска ударных БПЛА противника в районе населенного пункта Цимбулова Орловской области (РФ). Были повреждены площадка запуска реактивных БПЛА и пять пусковых установок.

В то же время РФ наращивает производство элементов, используемых в БПЛА типа "Герань", и строит подземные сооружения в специальной экономической зоне "Алабуга", чтобы защититься от украинских ударов. Эксперты отмечают, что РФ планирует расширить производственные мощности по выпуску углеродного волокна на этом предприятии на 500 тонн в год к 2029 году. Это позволит Москве производить дополнительно 28 000 ударных беспилотников типа "Герань", что на 78 процентов больше, чем текущий годовой объем производства.

Аналитики сообщают, что РФ использует углеродное волокно для производства БПЛА "Герань" версий от 1 до 5. Для производства этого волокна только в начале года Китай поставил РФ 46 тонн прекурсоров PAN. В настоящее время общая площадь подземного пространства для будущих производственных мощностей составляет 42 000 квадратных метров.

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