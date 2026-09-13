Силы обороны поразили место запуска российских БПЛА и ретрансляторы: детали от Генштаба

Также были повреждены вражеская РЛС и склад техники.

Силы обороны Украины в течение 12 сентября и в ночь на 13 сентября нанесли серию ударов по военной инфраструктуре россиян – от временно оккупированных территорий до глубокого тыла РФ. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

В частности, в оккупированном Донецке украинские военные нанесли удар по базе, которую россияне использовали для хранения, настройки и пусков ударных дронов.

Кроме того, под огонь попал ряд объектов на оккупированной части Херсонской области и в Крыму. Вблизи Железного Порта, Скадовска, Черноморского и Оленевки выведены из строя наземные ретрансляторы, с помощью которых оккупанты управляют беспилотниками "Герань" и "Гербера". В Оленевке дополнительно поражен антенный комплекс противника.

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Ударам подверглись и военные объекты непосредственно на территории РФ.

"На Брянщине, в районе населенного пункта Ревны поражена радиолокационная станция сопровождения целей, а вблизи Речицы – место хранения вооружения и военной техники противника", – говорится в сообщении.

Горят российские НПЗ

13 сентября украинские беспилотники нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу "Славянск-ЭКО" в Краснодарском крае – одному из крупнейших подобных предприятий на юге России. По данным ГУР, дым и зарево от пожара на объекте были видны за десятки километров.

В Генштабе ВСУ также подтвердили поражение завода "Танеко" в Татарстане, где зафиксировали возгорание резервуара.

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