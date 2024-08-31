Удары по территории России ракетами Storm Shadow без сопроводительного применения американского оружия при этом могут быть малоэффективными, пишет The Telegraph.
"Великобритания и Франция могут давать разрешение на удары Storm Shadow по территории России столько, сколько им хочется, но, если США не разрешат использовать свои ракеты HARM и MALD, украинцы, вероятно, просто будут тратить ценное оружие впустую", - говорится в публикации.
Отмечается, что ракета Storm Shadow сама по себе имеет ограниченное применение:
"По сути, SCALP/Storm Shadow - это небольшой дозвуковой роботизированный реактивный самолет. В 1980-х годах это считалось сложной штукой, но сбить дозвуковой самолет далеко не невозможно: и именно поэтому SCALP/Storm Shadow сам по себе не очень полезен. Без какой-либо помощи он, скорее всего, будет сбит российской ПВО до того, как достигнет цели".
Напоминается, что в некоторых случаях Storm Shadow использовались именно вместе с американскими ракетами HARM и MALD:
"HARM либо уничтожают российские оборонные радары, либо заставляют их выключаться, а MALD гарантируют, что все работающие радары будут иметь на своих экранах сигналы, и русские не поймут, какие из них являются Storm Shadows… И HARM, и MALD производятся в США, и именно поэтому все взгляды сейчас обращены на Вашингтон".
Указывается, что президент Украины Владимир Зеленский, вероятно, надеется не только на разрешение использовать HARM и MALD, а и армейскую тактическую ракетную систему (ATACMS).
Удары по РФ западным оружием - актуальное
Напомним, ранее The Telegraph писал, что Великобритания поддерживает использование Украиной ракет Storm Shadow по России, но не будет публично призывать к этому шагу из-за опасений, что это спровоцирует конфликт с США.
Politico со ссылкой на источники писало, что США не хотят давать Украине разрешение на удары своим дальнобойным оружием по территории РФ - в надежде в будущем перезагрузить свои отношения с Москвой.