Ракеты Storm Shadow есть на вооружении ВСУ / фото ua.depositphotos.com

Удары по территории России ракетами Storm Shadow без сопроводительного применения американского оружия при этом могут быть малоэффективными, пишет The Telegraph.

"Великобритания и Франция могут давать разрешение на удары Storm Shadow по территории России столько, сколько им хочется, но, если США не разрешат использовать свои ракеты HARM и MALD, украинцы, вероятно, просто будут тратить ценное оружие впустую", - говорится в публикации.

Отмечается, что ракета Storm Shadow сама по себе имеет ограниченное применение:

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"По сути, SCALP/Storm Shadow - это небольшой дозвуковой роботизированный реактивный самолет. В 1980-х годах это считалось сложной штукой, но сбить дозвуковой самолет далеко не невозможно: и именно поэтому SCALP/Storm Shadow сам по себе не очень полезен. Без какой-либо помощи он, скорее всего, будет сбит российской ПВО до того, как достигнет цели".

Напоминается, что в некоторых случаях Storm Shadow использовались именно вместе с американскими ракетами HARM и MALD:

"HARM либо уничтожают российские оборонные радары, либо заставляют их выключаться, а MALD гарантируют, что все работающие радары будут иметь на своих экранах сигналы, и русские не поймут, какие из них являются Storm Shadows… И HARM, и MALD производятся в США, и именно поэтому все взгляды сейчас обращены на Вашингтон".

Указывается, что президент Украины Владимир Зеленский, вероятно, надеется не только на разрешение использовать HARM и MALD, а и армейскую тактическую ракетную систему (ATACMS).

Удары по РФ западным оружием - актуальное

Напомним, ранее The Telegraph писал, что Великобритания поддерживает использование Украиной ракет Storm Shadow по России, но не будет публично призывать к этому шагу из-за опасений, что это спровоцирует конфликт с США.

Politico со ссылкой на источники писало, что США не хотят давать Украине разрешение на удары своим дальнобойным оружием по территории РФ - в надежде в будущем перезагрузить свои отношения с Москвой.

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