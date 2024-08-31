Отмечается, что данные ракеты сами по себе могут быть "не очень полезными".

Удары по территории России ракетами Storm Shadow без сопроводительного применения американского оружия при этом могут быть малоэффективными, пишет The Telegraph.

"Великобритания и Франция могут давать разрешение на удары Storm Shadow по территории России столько, сколько им хочется, но, если США не разрешат использовать свои ракеты HARM и MALD, украинцы, вероятно, просто будут тратить ценное оружие впустую", - говорится в публикации.

Отмечается, что ракета Storm Shadow сама по себе имеет ограниченное применение:

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"По сути, SCALP/Storm Shadow - это небольшой дозвуковой роботизированный реактивный самолет. В 1980-х годах это считалось сложной штукой, но сбить дозвуковой самолет далеко не невозможно: и именно поэтому SCALP/Storm Shadow сам по себе не очень полезен. Без какой-либо помощи он, скорее всего, будет сбит российской ПВО до того, как достигнет цели".

Напоминается, что в некоторых случаях Storm Shadow использовались именно вместе с американскими ракетами HARM и MALD:

"HARM либо уничтожают российские оборонные радары, либо заставляют их выключаться, а MALD гарантируют, что все работающие радары будут иметь на своих экранах сигналы, и русские не поймут, какие из них являются Storm Shadows… И HARM, и MALD производятся в США, и именно поэтому все взгляды сейчас обращены на Вашингтон".

Указывается, что президент Украины Владимир Зеленский, вероятно, надеется не только на разрешение использовать HARM и MALD, а и армейскую тактическую ракетную систему (ATACMS).

Удары по РФ западным оружием - актуальное

Напомним, ранее The Telegraph писал, что Великобритания поддерживает использование Украиной ракет Storm Shadow по России, но не будет публично призывать к этому шагу из-за опасений, что это спровоцирует конфликт с США.

Politico со ссылкой на источники писало, что США не хотят давать Украине разрешение на удары своим дальнобойным оружием по территории РФ - в надежде в будущем перезагрузить свои отношения с Москвой.

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