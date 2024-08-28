Даунинг-стрит, как полагают, поддерживает использование этого оружия по территории РФ, но не скажет об этом публично на фоне разногласий с США.

Великобритания поддерживает использование Украиной ракет Storm Shadow по России, но не будет публично призывать к этому шагу из-за опасений, что это спровоцирует конфликт с США. Об этом пишет The Telegraph.

"Владимир Зеленский неоднократно просил разрешить использовать оружие, которое может избегать вражеских радаров и поражать точные цели на расстоянии до 190 миль (более 300 км, – УНИАН), для нанесения ударов в глубине России. Несмотря на путаницу с позицией правительства, The Telegraph понимает, что Даунинг-стрит это поддерживает. Однако ракеты, как правило, используются вместе с засекреченными американскими системами, что требует разрешения Вашингтона. The Telegraph понимает, что Великобритания не обращалась к США с официальным запросом относительно использования Украиной ракет на территории России. Понятно, что беспокойство США по поводу этого шага было четко выражено", – говорится в материале.

Источник издания в Белом доме сообщил, что администрация президента США Джо Байдена обеспокоена тем, что использование этих ракет даже без одобрения Вашингтона может привести к эскалации ситуации и втягиванию американских войск в конфликт.

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Британский премьер Кир Стармер, насколько известно, не хочет провоцировать конфликт из-за этого вопроса и применяет "консультативный подход" к переговорам с США. Источник в британском правительстве заявил: "Мы хотим обсуждать с союзниками подобные вещи, а не пытаться подтолкнуть их к этому".

"Соединенные Штаты в частных разговорах сетуют на подход Британии к предоставлению военного оборудования Украине с позиции авангарда. В начале этого года Грант Шаппс, будучи тогдашним министром обороны, как известно, настаивал на том, чтобы Киев нанес удар по российским военным кораблям в Крыму, в то время как Америка была более осторожной. Источники сообщали, что решение Великобритании стать первой западной страной, которая поставила Украине основные боевые танки, а также стремление страны поставить истребители F-16 вызвали беспокойство в Вашингтоне, поскольку чиновники считали, что Лондон пытается подтолкнуть их к подобным решениям", – отмечается в материале.

Считается, что именно эта ситуация стала причиной отказа США поддержать кандидатуру бывшего министра обороны Британии Бена Уоллеса на должность генерального секретаря НАТО.

"США боятся эскалации больше, чем мы, потому что им приходится иметь с ней дело. Нам – нет. Им, в конце концов, придется собирать обломки. Маленькая Британия не может воевать с Россией", – заявил высокопоставленный военный источник.

Кроме опасений, что удары Storm Shadow по России могут привести к эскалации конфликта, в США также опасаются, что ракеты не смогут уничтожить российские цели, потому что они были перемещены подальше от границы.

"Это также правда, что украинцы уделяют много внимания определенной группе вооружений, и это классическая тактика Зеленского – настаивать на чем-то подобном. Россияне также не остались в стороне, и наиболее критические активы были выведены за пределы досягаемости", – отметил один из источников издания.

Насколько известно The Telegraph, ранее этим летом британское правительство попросило США отступить от своей позиции и разрешить использование западного оружия на территории России.

Удары западным оружием по России: последние новости

Соединенные Штаты Америки до сих пор не сняли запрет на использование их оружия для ударов вглубь территории России. Как отметил во время брифинга представитель Пентагона Пэт Райдер, украинцы могут использовать помощь США для защиты от трансграничных атак, то есть для контрудара. В то же время политика Вашингтона относительно дальнобойных ударов не изменилась.

В то же время президент Владимир Зеленский 27 августа заявил, что западные Украины партнеры избегают разговора с ним о снятии ограничений на применение поставленного вооружения по российской территории.

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