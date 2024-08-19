В НАТО не могут определиться, кто именно блокирует запрет для Украины бить по территории РФ.

Украина до сих пор не получила разрешение на применение крылатых ракет Storm Shadow на территории России. В США отрицают, что именно они блокируют это разрешение, пишет The Telegraph.

Отмечается, что ракеты Storm Shadow являются совместной разработкой Великобритании, Франции и США. Но в Белом доме опровергли информацию о том, что именно Америка блокирует использование Украиной этих ракет для ударов по РФ.

Официальный представитель администрации Байдена сообщил The Telegraph, что официального запроса от Украины на запуск этих ракет через российскую границу не поступало.

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Вместе с тем "хорошо осведомленный" американский чиновник сказал, что 90% российских истребителей уже были перемещены на авиабазы за пределами 155-мильной зоны действия ракет Storm Shadow.

"Россия предполагала, что США или другие западные страны могут в конце концов предоставить им (украинцам) разрешение на использование ракет дальнего радиуса действия в России, и они просто внесли коррективы на этом этапе", - сказал он.

По словам этого чиновника, теперь, если Украина действительно получит разрешение на использование ракет в России, это уже не будет иметь такого эффекта, как некоторые надеются

Проблема с разрешением на использование Storm Shadow

Как писал УНИАН, еще в мае британские министры из предыдущего правительства уверяли публично, что не накладывают никаких ограничений на использование предоставленного Украине оружия, в том числе и ракет.

В июле в Британии сменилось правительство, и новый премьер Кир Стармер подтвердил разрешение украинцам бить по РФ. Однако он либо не знал, что разрешения на самом деле нет, либо сознательно солгал на публику. Ведь за этим заявлением последовала серия опровержений, подтверждений и снова опровержений существования этого разрешения.

В конце концов британские СМИ сообщили, что свое разрешение на самом деле не дают США и Франция, которые тоже участвовали в создании этих ракет.

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