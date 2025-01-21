После таких атак РФ снизила производство нефтепродуктов на 15-25%.

Дроны - один из немногих компонентов, который Украина способна производить относительно самостоятельно. Об этом в эфире "Radio NV" заявил военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный.

"Мы можем производить абсолютно все сами. Или же закупать все необходимые комплектующие у союзников. Мы видим, что прилетают где только можно. Это удары и по военной инфраструктуре, это удары и по нефтяным базам и по нефтеперерабатывающим базам. Это идет целенаправленная, системная работа по уничтожению российского ВПК, российской экономики", - сказал Нарожный.

Он также оценил результаты ударов Сил обороны Украины по нефтяным хранилищам и промышленности России.

"Когда мы говорим, что сжигаем нефтяные базы - это дает временный эффект на несколько месяцев в лучшем случае. Мы сожгли емкости, топливо в них. Россияне привезли новые емкости и залили в них новое топливо. А когда мы говорим, что мы на постоянной основе останавливаем производство нефтепродуктов - это значительно важнее. Есть разные расчеты. Сейчас фигурируют цифры, разные оценки. Что от 15% до 25% снижения производства нефтепродуктов", - отметил Нарожный.

Удары по РФ: важные новости

В ночь на 21 января Украина нанесла новые удары по ряду важных объектов россиян. В частности, под удар попала нефтебаза "Лискинская" в Воронежской области РФ.

Накануне дроны ГУР нанесли массированный удар по нефтебазе в Тульской области. По данным УНИАН, в цель попало не менее десяти БпЛА.

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