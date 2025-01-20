Также была атака на один из заводов в Калужской области.

Ночью и утром некие беспилотники атаковали промышленные предприятия в Татарстане и Калужской области РФ.

Об этом сообщили местные власти, однако, что это за предприятия, не уточнили. "Сегодня утром была совершена попытка атаки вражеских беспилотников на промышленные предприятия республики. Был принят комплекс мер по защите. В результате все БПЛА обезврежены. Жертв и разрушений нет", - отрапортовала пресс-служба главы Татарстана Рустама Минниханова.

При этом местные жители сообщали о взрывах в Авиастроительном районе Казани, где работают несколько крупных предприятий авиапромышленности. Из-за атаки дронов остановлена работа двух аэропортов - Казани и Нижнекамска.

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Изначально некоторые местные паблики сообщали, что дроны атаковали Казанский авиационный завод им. Горбунова.

А нубернатор Калужской области Владислав Шапша заявил об атаке на одно из предприятий, где в результате возникло возгорание. "На окраине Калуги обломки БПЛА упали на территорию предприятия. Незначительное возгорание оперативно ликвидировано", - написал он.

Удары по территории РФ

Успешное поражение нашими беспилотниками военных объектов на территории России свидетельствует о том, что тыловые объекты не защищены против оборудования, которое создано украинскими инженерами.

Буквально пять дней назад в Волгограде произошел пожар на заводе "Лукойл". Примерно в четыре утра в Красноармейском районе загорелись установка №18 и два теплообменника.

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