Россия проиграла многолетнюю борьбу за лавры "не имеющей аналогов в мире" ПВО, отметил обозреватель.

Удары по стратегическим аэродромам России в глубоком тылу технически подтверждает провал десятилетних трудов российского военно-промышленного комплекса.

Как отметил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, после ударов по аэродромам российская ПВО не просто унижена, но и стратегически проиграла многолетнюю борьбу за лавры "не имеющей аналогов в мире".

"Эшелонированная ПВО – это не только ЗРК малого, среднего и большого радиуса действия, но ещё и ряд других сопутствующих технических средств, таких как РЛС, РЭБ и т.д. И тот объект, который преодолел более 700 км в воздушном пространстве РФ, успешно эти средства обошел, обманул, подавил. Чтобы это ни было, дрон, БПЛА, ракета, цеппелин, китайский летающий фонарик, он смог действие всех этих средств нивелировать. То есть, данное устройство достаточно высокотехничного и высокотехнологичного исполнения, опережающее российские технологии или... Или очень хорошо их знающее", – намекнул эксперт.

По его словам, со дня полномасштабного вторжения в Украину российских оккупантов ВСУ не просто уничтожили, повредили, но и затрофеили огромное количество российской техники. В том числе и многие образцы ЗРК, РЭБ, РЛС.

"Украинская техническая мысль всегда была на шаг впереди российской, так велось еще со времён СССР. Единственное чего не хватало нашему ВПК, так это финансирования и технологий, чтобы выйти за рамки совковых наработок. Даже после 2014 нам не предоставлялось технологий. А сейчас мы имеем доступ не только к технологиям, но и к уникальным образцам российского оружия, на создание и модернизацию которого РФ потратила десятки лет и десятки, сотни миллиардов долларов", – рассказал Коваленко.

Эксперт добавил, что удар по аэродромам РФ – это еще один пример того, что вторжением в Украину Россия успешно демилитаризирует саму себя, причем целые рода войск.

Атака на российские аэродромы: что сообщалось

Напомним, на днях на российских аэродромах "Энгельс", "Дягилево" и еще одном в Курской области прогремели взрывы.

В Миноборы РФ обвинили в произошедшем Украину. Там заявили, что для атак использовали БПЛА еще советского производства.

Тем временем в украинской разведке заявили, что за все произошедшее на этих аэродромах несет ответственность Россия.