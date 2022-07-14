Наталья Гуменюк отметила, что у противника в тылу "пылает".

Бойцы ВСУ уничтожили не только склад российских боеприпасов в Новой Каховке. Под удар попали командные и опорные пункты.

Об этом рассказала начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

"Не только склады (уничтожены - УНИАН), а еще и командные и опорные пункты, поэтому это действительно те хорошие новости, которые от нас долго ждали, а мы постарались и собрали свои усилия", - говорится в сообщении.

По ее словам, сейчас главная задача - лишить врага логистики, на которую он рассчитывал бы продвигаясь вперед, поэтому у противника в тылу "пылает".

"Поэтому сейчас (оккупанты - УНИАН) укрепляются на тех позициях, на которые мы их подвинули и ждет, вероятно, от нас новых ударов", - подытожила Гуменюк.

Как ранее сообщал УНИАН, на складах БК оккупантов в Новой Каховке прогремела серия взрывов. Местные заявили, что пожар на позициях российских войск возник, вероятно, вследствие попадания ракет.

Позже Оперативное командование "Юг" сообщило, что ударам украинских военных подверглись два пункта управления вражеских войск и посадочная площадка. В рамках выполнения ракетно-артиллерийскими подразделениями ВСУ на юге огневых задач уничтожено 13 захватчиков, 6 единиц бронированной и автомобильной техники.

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