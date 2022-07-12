Сергей Хлань отметил, что российские пропагандисты снова не могут определиться в своей лжи.

Российский склад с боеприпасами в Новой Каховке, в который ранее попали Вооруженные силы Украины, все еще детонирует. В городе всю ночь были слышны взрывы

Об этом сообщил советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань в Facebook.

"Вражеская пропаганда после взрыва на российских складах в Новой Каховке всю ночь фантазировала, куда это попали ВСУ. Врут и не могут определиться в своей лжи", - говорится в сообщении.

Он напомнил, что российские пропагандисты не могли определиться, куда же попали ВСУ – то в ГЭС, то в больницу и жилые дома, то в центр российской гуманитарной помощи.

"Больше всего меня повеселило, что было попадание в составы принадлежащих мне селитры. Не знаю, что они хотели этим сказать. Что я виноват во взрыве? К сожалению, не я. Но от меня искренние поздравления ребятам в ВСУ, попавших в эти составы", - подытожил Хлань.

Взрывы на российских складах в Новой Каховке - что известно

Вечером, 11 июля, на складах БК оккупантов в Новой Каховке прогремела серия взрывов. Местные заявили, что пожар на позициях российских войск возник, вероятно, вследствие попадания ракет.

Позже эту информацию подтвердили пресс-секретарь Одесской ОВА Сергей Братчук и советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань.

Российские СМИ писали, что ВСУ ракетами дальнобойного РСЗО HIMARS уничтожили якобы склад с "селитрой". При этом пропагандисты утверждали, что удар был нанесен по жилому кварталу.

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