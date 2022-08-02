После уничтожения всех следов результативного удара ВСУ противник активно начал распространять дезинформацию, что якобы все оккупанты успели заблаговременно выехать.

Российские захватчики пытаются скрыть потери после ракетного удара Вооруженных сил Украины в городе Хрустальный (прежнее название Красный Луч) Луганской области.

Об этом Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщает в социальной сети Facebook.

"В городе Хрустальный на временно оккупированной территории Луганской области в гостинице "Красный Луч" было размещено подразделение оккупационных войск. Но после огневого поражения по месту дислокации враг не стал обнародовать информацию о потерях. Зато проведен комплекс мероприятий, направленных на сокрытие факта гибели и ранения своих военнослужащих", - говорится в сообщении.

Так, большинство раненых было немедленно отправлено в военный госпиталь в Ростов-на-Дону на гражданских автомобилях.

"После уничтожения всех следов результативного удара ВСУ противник активно начал распространять дезинформацию в СМИ, сети Интернет и мессенджерах, что якобы все оккупанты успели заблаговременно выехать из отеля и никто из них не пострадал", - говорится в сообщении.

Напомним, что об ударе по отелю в городе Хрустальный, где жили оккупанты, стало известно еще 24 июля.

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