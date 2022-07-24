Россияне в истерике, они негодуют из-за взрыва и во всем винят HIMARS.

В оккупированной Луганщине ночью "хлопнуло" по гостинице, где жили оккупанты. Взрывы произошли в городе Хрустальный (Красный Луч).

В местных Telegram-каналах пишут, что ударить по рашистам могли ВСУ.

Жители временно оккупированного города пишут, что россияне сильно напуганы. Они думают, что по гостинице били из РСЗО HIMARS.

"Гостиница в центре города, в ней жили орки, в середину никого не пускают, говорят что может что-то взорваться", - пишут пользователи сети.

По неподтвержденной информации, ракеты "ложились" прямо на крышу гостиницы. В результате "прилетов" РФ понесла очередные потери - погибло и пострадало около 100 оккупантов.

Ранее УНИАН уже сообщал, что контрразведчики уничтожили дроном Т-72 и 15 оккупантов. Как свидетельствует перехват СБУ, оккупант признался в разговоре с матерью, что потом им пришлось собирать только кости.

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