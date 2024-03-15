Противники использовали баллистику, поделились в Силах обороны юга.

Вражеский смертоносный ракетный удар по Одессе оброс важными деталями. Российская армия сегодня ударила по Одессе ракетами "Искандер".

Об этом сообщили в Силах обороны юга Украины. "Враг коварно ударил баллистикой по Одессе, выпустив из временно оккупированного Крыма ракеты "Искандер-М", - заявили оборонцы.

В результате ракетной атаки по объектам гражданской инфраструктуры города разрушено трехэтажное здание рекреационного объекта, повреждено не менее 10 частных домов, станция техобслуживания, газопровод низкого давления, автомобили скорой помощи и пожарно-спасательные автомобили.

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Сейчас спасатели ликвидировали пожар. Продолжается разбор завалов. "По имеющимся данным, погибли 14 человек, среди которых жители района города, медик и спасатель. Еще 46 человек получили ранения, среди них - 8 спасателей. На месте работают соответствующие экстренные службы. Остальная информация уточняется", - говорится в сообщении.

В мэрии города сообщили, что с целью почтения памяти погибших, в связи с трагедией, которая произошла в результате вражеской атаки на Одессу и привела к гибели людей, 16 марта объявлено днем траура.

На зданиях будет приспущен государственный флаг Украины и флаг Одессы с траурными лентами. Предприятиям, учреждениям, организациям города рекомендовано ограничить использование музыки и проведение развлекательных мероприятий.

В центре внимания Одесса - обстрел сегодня стал смертоносным

В Одессе 15 марта из-за ракетного удара, нанесенного российской армией, погибло 14 человек, почти полсотни получили ранения. Среди погибших фельдшер и спасатель, которые после первого удара прибыли на помощь пострадавшим.

Данные о количестве погибших и пострадавших, а также полного перечня разрушений и повреждений, уточняются. Под процессуальным руководством Одесской областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

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