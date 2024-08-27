Оккупанты совершили 6 ракетных ударов по Новогупаловке и Николай-Полю

В результате ночной атаки оккупантов на Запорожье, погибли три человека, еще пятеро раненых.

Как сообщил глава Запорожской ОГА Иван Федоров, в течение суток оккупанты 208 раз били по 14 населенным пунктам Запорожской области. "Поступило 38 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры", - детализировал он.

Федоров добавил, что оккупанты совершили 6 ракетных ударов по Новогупаловке и Николай-Полю.

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"128 БпЛА различной модификации атаковали Запорожье, Беленькое, Червоноднепровку, Гуляйполе, Новоандреевку, Роботино, Верхнюю Терсу, Малую Токмачку, Малиновку и Левадное", - написал он.

Ночная атака на Украину

РФ уже второе утро подряд наносила массированный комбинированный удар по территории Украины. Вслед за десятками дронов-камикадзе, которые терроризировали украинцев еще с ночи, оккупанты рано утром запустили ракеты, из-за чего по всей стране объявляли воздушную тревогу.

На Украину летели группы ракет с юга и северо-востока. Они летели преимущественно в направлении западных областей. Так, из Хмельницкой области поступали сообщения о взрывах. Также известно об ударах баллистической ракетой по Кривому Рогу и тремя гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" по западным областям.

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