По его словам, украинские войска еще имеют преимущество в этом районе.

Ситуация на территории Курской области сложная, но Силы обороны продолжают давить на противника, сообщил командир 80 отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады Павел Розлач.

В эфире телемарафона полковник очертил уровень подготовки российских сил и рассказал о лучшей мотивации для украинских бойцов. "Ситуация сложная, но контролируемая. Мы еще преобладаем, давим противника и наносим ему значительные потери", - акцентировал он.

Военный отметил, что эффект неожиданности в начале операции позволил взять в плен большое количество россиян. "Их разведка не сработала, не обнаружила скопления подразделений ВСУ. Благодаря хорошему планированию, качественному выполнению, нашей разведке, огневому маневру, мы могли их окружить и взять в плен", - подчеркнул Розлач.

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Также полковник рассказал, что это удалось благодаря хорошей подготовке украинских подразделений. "Мы более обученные - подразделения десантно-штурмовых войск. А там были срочники, пограничники, морская пехота. И уровень подготовки разный. Пограничников и срочников - ниже, а некоторые оказывали серьезное сопротивление. Это 810-я бригада морской пехоты (РФ, - УНИАН), надо отдать должное", - сказал он.

Розлач добавил, что потом россияне сдавались уже не такими большими группами. По его словам, украинским бойцам придают сил успехи, которых они достигают в боях. "Это бригада, которая уже десять лет воюет. Имеем крепкий, сплоченный коллектив специалистов. На войне, как я говорю солдатам, все просто - ты или хищник, или добыча. Галицкие львы - это альфа-хищники, поэтому здесь все просто", - отметил полковник.

Наступление ВСУ в Курской области

Как сообщал УНИАН, в начале августа украинские силы пошли в наступление на территорию России. Под их контролем десятки населенных пунктов и российский город Суджа.

Также известно, что военным уже удалось уничтожить все стационарные мосты через реку Сейм в Курской области. Это заставляет оккупантов строить переправы.

По мнению военно-политического обозревателя Александра Коваленко, определенное приостановление продвижения украинской армии на этом направлении обусловлено расширением площади контроля.

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