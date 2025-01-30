Аварийно-спасательные и поисковые работы на месте прилета по многоэтажке продолжаются.

В Сумах продолжается ликвидация последствий вражеского удара, пока известно о 9 раненых, среди них один ребенок. Рано утром спасатели достали из-под завалов тела двух человек. А теперь появились данные еще о двух погибших.

Как говорится в сообщении ГСЧС, чрезвычайникам удалось спасти 4 человека, среди них один ребенок, также эвакуированы 118 человек.

"Работают психологи и медики ГСЧС. Привлечены 2 кинологических расчета... Работает специальная техника для проведения высотных работ", - отметили в ГСЧС и добавили, что аварийно-спасательные и поисковые работы продолжаются.

Кроме того, в МВД добавили, что спасатели достали из-под завалов тела двух людей - это мужчина и женщина. Также, предварительно, известно о 9 пострадавших, среди них есть ребенок.

Сумская ОВА сообщила, что по состоянию на 8:00, в результате попадания вражеского "шахеда" в многоэтажный жилой дом, 4 человека погибли.

О состоянии пострадавших в ОВА рассказали, что госпитализированы 5 человек, в том числе и ребенок, трое находятся в тяжелом состоянии.

Удар по Сумах

Ночью 30 января враг нанес удар по одному из 10-ти этажных жилых домов города Сумы. В результате атаки предварительно разрушено 5 квартир на четырех этажах и 12 балконов. Повреждения получили более 20 автомобилей. Разбор завалов продолжается. Последствия разрушений уточняются.

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