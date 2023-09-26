Журналисты проекта "Схемы" ("Радио Свобода") идентифицировали место потенциального удара ракетой из HIMARS по штабу российских войск под Херсоном.
Локацию идентифицировали по опубликованному видео. Утверждается, что это район населенного пункта Раденск в Херсонской области.
Как пишет "Радио Свобода" со ссылкой на источник в СБУ, удар был нанесен еще 18 сентября. Официально Служба безопасности о нем не сообщала.
Удар по штабу россиян возле Херсона - что сообщалось
Как сообщили УНИАН источники в СБУ, по штабу российских оккупантов возле Херсона ударили ракетой из HIMARS как раз в тот момент, когда там проводили совещание. В итоге совещание закончилось досрочно: восемь российских офицеров "получили" статус "200", семь - "300".
При этом было опубликовано эксклюзивное видео "хлопка".