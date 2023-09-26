Сообщается, что удар был нанесен еще 18 сентября.

Журналисты проекта "Схемы" ("Радио Свобода") идентифицировали место потенциального удара ракетой из HIMARS по штабу российских войск под Херсоном.

Локацию идентифицировали по опубликованному видео. Утверждается, что это район населенного пункта Раденск в Херсонской области.

Как пишет "Радио Свобода" со ссылкой на источник в СБУ, удар был нанесен еще 18 сентября. Официально Служба безопасности о нем не сообщала.

Удар по штабу россиян возле Херсона - что сообщалось

Как сообщили УНИАН источники в СБУ, по штабу российских оккупантов возле Херсона ударили ракетой из HIMARS как раз в тот момент, когда там проводили совещание. В итоге совещание закончилось досрочно: восемь российских офицеров "получили" статус "200", семь - "300".

При этом было опубликовано эксклюзивное видео "хлопка".

Удар по штабу россиян возле Херсона - видео

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