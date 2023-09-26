В результате точного попадания погибли 8 российских офицеров 24-го мотострелкового полка 70 мотострелковой дивизии. Еще семеро травмированы.

Служба безопасности Украины навела ракету из ракетно-артиллерийской установки повышенной мобильности HIMARS и поразила штаб российских захватчиков под Херсоном. Об этом корреспонденту УНИАН сообщили осведомленные источники в СБУ.

"Благодаря наведению СБУ, ракета HIMARS "приняла участие" в ежедневном совещании российских офицеров 24-го мотострелкового полка 70 мотострелковой дивизии", - сообщили источники.

При этом, как отметили источники, совещание закончилось досрочно: 8 офицеров имеют статус "200", 7 - "300".

Также источники предоставили эксклюзивное видео недавнего "хлопка" во временном пункте управления россиян под Херсоном.

Удар по штабу Черноморского флота РФ - что сообщалось

Как сообщал УНИАН, 25 сентября в Силах специальных операций опубликовали обновленную информация по потерям оккупантов в результате проведения спецоперации ССО по уничтожению штаба Черноморского флота РФ и БДК "Минск".

Так, после поражения штаба ЧФ РФ было ликвидировано 34 офицера, среди них командующий Черноморского флота. Еще 105 оккупантов были ранены, а здание штаба не подлежит восстановлению.

В результате поражения БДК "Минск" безвозвратные потери составили 62 оккупанта.

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