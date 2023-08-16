Кассетные снаряды для артиллерии уже сыграли важную роль, но они имеют малую дальность действия.

Украина добивается от США поставки неуправляемых кассетных реактивных боеприпасов M26 DCIPM для систем залпового огня HIMARS и M270 MLRS. Они являются еще более совершенной версией чем тот тип кассетных боеприпасов, что Украина получает сейчас, пишет Newsweek.

Как рассказал бывший офицер армии США, бывший советник главнокомандующего ВСУ Дэн Райс, реактивные снаряды большой дальности, вооруженные кассетными реактивными боеприпасами, являются ключом к преодолению эшелонированной российской обороны.

"Если вы получите 2000 кассетных реактивных боеприпасов, я думаю, что война закончится. Это так просто", - сказал Райс, который, по данным Newsweek, приложил руку к принятому ранее решению о передаче Украине кассетных боеприпасов для артиллерии калибра 155 мм.

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По словам Райса, M26 DCIPM позволят украинским войскам эффективнее охотиться на российскую артиллерию — главного убийцу на поле боя, который постоянно преследует украинские подразделения, пытающиеся прорвать российскую оборону. Он отметил, что на расстоянии до 25 километров сейчас россиян успешно уничтожают именно 155-миллиметровые кассетные снаряды для ствольной артиллерии. А вот дальше вглубь по россиянам могли бы работать именно реактивные кассетные снаряды, имеющие дальность до 45 километров.

"Фронтовые батальоны россиян будут уничтожены, и тыловой эшелон будет уничтожен. У нас есть десятки тысяч этих кассетных реактивных снарядов в Германии, которые лежат и ждут утилизации. Вместо того, чтобы уничтожить их, просто отдайте их украинцам. И они выиграют войну", — сказал Райс.

Он отметил, что американские подразделения никогда не вступают в бой, если не имеют поддержки от артиллерии, вооруженной реактивными снарядами DCIPM.

"И если бы командиру было приказано сражаться без этого, они бы назвали это незаконным приказом и подали бы в отставку, потому что вы не даете американским солдатам то, что им нужно", – объяснил Райс.

Он также отметил, что Украина просила кассетные снаряды для ствольной артиллерии и кассетные реактивные снаряды для HIMARS одновременно больше года назад. Сейчас кассетные снаряды наконец-то поставляются, а реактивные кассетные снаряды - до сих пор нет.

"Конгресс говорит во весь голос: мы одобрили кассетные боеприпасы для артиллерии; ракеты имеют точно такой же суббоэкспресс, но мы не собираемся одобрять ракеты. Это просто лицемерие", – отмечает Райс.

Кассетные снаряды на фронте - последние новости

Ранее УНИАН писал, что кассетные боеприпасы для ствольной артиллерии, которые в июле получила Украина, придали новый импульс украинскому контрнаступлению. Украинские военные говорят, что они могут более эффективно поражать скопления российской пехоты, транспортные средства и другие цели, расчищая путь для наступательных операций.

Между тем у россиян появление в руках ВСУ американских кассетных боеприпасов вызвало настоящую истерику. Накануне министр обороны РФ Сергей Шойгу посвятил целую речь кассетным боеприпасам, в которой умудрился соврать в каждом сказанном предложении.

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