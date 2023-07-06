Из-под завалов достали тело женщины.

В результате российской ракетной атаки по Львову погибли уже пять человек, на месте удара продолжается спасательная операция.

Об этом сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий в своем Telegram-канале. "К сожалению, число погибших из-за ночного ракетного удара по Львову возросло до пяти. Из-под завалов достали тело женщины. Искренние соболезнования родным", - написал он.

Он отметил, что на месте трагедии продолжают работать спасатели. В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины во Львовской области сообщают, что от атаки пострадали 36 человек, спасти удалось семерых, еще 64 человека эвакуировали.

Видео дня

Удар по Львову: что известно

Сегодня в три ночи стало известно, что во Львове раздаются мощные взрывы. Впоследствии в мэрии сообщили о российской атаке на город и попадании в многоэтажку.

В областной военной администрации сообщали о четырех погибших. В сети рассказали, что в результате атаки погибли мать и сестра местного журналиста.

По данным военных, оккупанты выпустили по Львову 10 крылатых ракет "Калибр", семь из них удалось уничтожить противовоздушной обороне.

В городе повреждены 35 домов, учебные заведения, общежития, большой офисный центр и большое количество автомобилей.

Вас также могут заинтересовать новости: