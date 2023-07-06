Жертвами ракетного удара стали мать и сестра журналиста Владимира Садового.

В результате ночной ракетной атаки по Львову погибли члены семьи местного журналиста Владимира Садового - мать и родная сестра. Об этом в Facebook сообщил руководитель издания "Варта 1" Игорь Зинкевич.

Он отметил, что сегодня ночью россияне забрали жизни членов семьи человека, который работал в медиаресурсе "Варта 1".

"Не стало Анастасии Сенив и ее мамы Мирославы Садовой. Они - семья нашего Владимира Садового - родная сестра и мама", - рассказал Зинкевич.

Он добавил, что вражеская ракета попала в дом, в котором проживали погибшие.

Ночная атака по Львову: что известно

Сегодня ночью российские оккупанты атаковали Львов крылатыми ракетами "Калибр". Всего по территории Украины они запустили десять ракет, системам ПВО удалось сбить семь из них.

Одна из вражеских ракет попала в многоквартирный дом во Львове, в результате чего разрушена его значительная часть.

По предварительным данным, погибли четыре человека, пострадали 37. Спасатели продолжают поиски людей под завалами.

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил, что самой молодой жертвой российского удара стала 21-летняя девушка, самой старшей погибшей - 95.

Всего в городе повреждено более 30 домов, 10 общежитий, дом ребенка, два вуза, санаторная школа и подстанция.

Во Львове объявлен двухдневный траур по погибшим в результате ракетного удара.

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