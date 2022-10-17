Только одним "шахедом" были убиты четыре человека.

Президент России Владимир Путин может записать себе очередное достижение - убил еще одну беременную женщину.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в вечернем видеообращении.

"В течение всего дня продолжается разбор завалов всюду, куда российским террористам все же удалось сегодня попасть", - отметил он.

Видео дня

Зеленский напомнил, что среди погибших в результате удара по жилому дому была в том числе и семья: мужчина и женщина, которая была на 6-м месяце беременности.

"Владимир Путин может записать себе очередное достижение - убил еще одну беременную женщину. Четыре человека убиты только этим "шахедом", - добавил глава государства.

Он также отметил, что сегодня под вражеским ударом оказались более 25 населенных пунктов Украины.

Обстрел Киева 17 октября

Сегодня утром российские оккупанты атаковали столицу дронами-камикадзе. В результате атаки были повреждены энергетические объекты и жилой дом.

Из под завалов дома, куда попал вражеский дрон, спасатели уже достали тела четырех человек, среди которых молодая семья, женщина была на 6 месяце беременности. Компания, в которой она работала, рассказала о погибшей.

Также госпитализированы трое пострадавших. Двое из них - работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

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