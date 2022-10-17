Президент России Владимир Путин может записать себе очередное достижение - убил еще одну беременную женщину.
Об этом Владимир Зеленский сообщил в вечернем видеообращении.
"В течение всего дня продолжается разбор завалов всюду, куда российским террористам все же удалось сегодня попасть", - отметил он.
Зеленский напомнил, что среди погибших в результате удара по жилому дому была в том числе и семья: мужчина и женщина, которая была на 6-м месяце беременности.
"Владимир Путин может записать себе очередное достижение - убил еще одну беременную женщину. Четыре человека убиты только этим "шахедом", - добавил глава государства.
Он также отметил, что сегодня под вражеским ударом оказались более 25 населенных пунктов Украины.
Обстрел Киева 17 октября
Сегодня утром российские оккупанты атаковали столицу дронами-камикадзе. В результате атаки были повреждены энергетические объекты и жилой дом.
Из под завалов дома, куда попал вражеский дрон, спасатели уже достали тела четырех человек, среди которых молодая семья, женщина была на 6 месяце беременности. Компания, в которой она работала, рассказала о погибшей.
Также госпитализированы трое пострадавших. Двое из них - работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.