Кремль пользуется лояльностью Ирана, договариваясь о поставках баллистических ракет.

Российский диктатор Владимир Путин изменил тактику и продолжает атаковать Украину иранскими дронами-камикадзе. Эти атаки не связаны с подрывом Крымского моста.

Об этом в интервью OBOZREVATEL заявил экс-заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Игорь Романенко.

"Продолжающиеся удары доказывают, что массированные удары не только по Киеву, но и по другим городам 10 октября, затем 11 октября и 17 октября не связаны со взрывом на Крымском мосту, а с ситуацией сложной перспективы для Путина достижения целей в этой войне", - заявил Романенко.

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По его словам, пока ни одно из действий Путина не принесло желаемого результата. "Частичная мобилизация" обострила социальную ситуация.в России, 700 тыс. россиян уехали за границу и продолжают это делать.

"Мы знаем, что с мобилизованными происходит на фронте, они плохо экипированы и плохо подготовлены, среди них много потерь. То есть фактически мобилизация провалилась. Это во-первых. Во-вторых. На угрозу применения ядерного оружия Россия получила жесткий ответ на словах от США и других союзников Украины. В-третьих. На двух направлениях фронта происходят наши контрнаступательные действия-на Харьковском и Херсонском. Второй месяц на этих направлениях противник не достигает результата. Поэтому подобные атаки - это новые действия, не связанные с подрывом Крымского моста", - пояснил генерал.

По его убеждению, Россия больше не может бить по Украине современными высокоточными дорогими ракетами, но все еще пользуется лояльностью Ирана, который предоставляет барражирующие снаряды, или дроны-камикадзе.

Россия также договаривается о поставках баллистических ракет Fateh-110 и Zolfaghar. Первая дальностью 300 км, вторая – 700 км. Особенностью этой ракеты является то, что на конечном этапе полета она может наводиться по оптической системе, то есть оператором. Благодаря этому достигается большая точность.

Более того, Россия якобы договорилась с Ираном о поставках ракет еще большей дальности – около 1500 км. Это аналог Х-55. В свое время РФ якобы передала конструкторскую документацию Ирана, там изготовили и опробовали этот комплекс. Теперь, когда у России проблемы с производством, в Иране эти комплексы поставлены на поток и готовы передавать их России.

"Поэтому встает вопрос к нашим союзникам. Мы уже семь месяцев пожаловать ATACMS к HIMARS и МЛРС на 300 км, хотя есть ракеты и на 500 и на 600 км. А иранцы предоставляют россиянам ракеты дальностью и 300 и 700 км и ведут переговоры о 1500 тыс. км", - добавил генерал.

По его словам, Украина может защититься от иранского вооружения созданием отдельной противоракетной обороны и комплексов РЭБ, которые обезвредят дроны.

РФ ударила по Киеву: подробности атаки дронами-камикадзе

Как сообщал УНИАН, сегодня, 17 октября, в Киеве в 6:23 была объявлена воздушная тревога, которая длилась почти три часа. Позже стало известно, что российские оккупанты атаковали Киев дронами-камикадзе. Зафиксировано 4 прилета, все в Шевченковском районе.

В частности, дрон попал в жилой дом. Уже сообщалось, что из-под завалов дома достали тело беременной женщины и ее мужа, погибшую женщину старше 60 лет.

Уже известно, что разрушенный во время утренней атаки российских оккупантов жилой дом в Киеве не подлежит реставрации.

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