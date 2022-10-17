Вика работала сомелье магазина Goodwine на Мечникова.

В компании Goodwine рассказали о Вике, которая сегодня вместе с мужем и нерожденным ребенком погибла в Киеве от обстрела оккупантами.

В заметке у Facebook сказано, что Вика работала сомелье магазина goodwine на Мечникова.

"Она была единственной девочкой в отделе, но никогда не проявляла слабости, для нее не существовало сложных задач, вызовов. Она искренне любила вино и свою работу.

Видео дня

Сегодня ее тело нашли в обнимку с любимым мужем Богданом и котом в доме, куда прилетел российский дрон. Они ждали ребенка.

Мы безумно любили Вику", - говорится в сообщении. Ее коллеги отмечают, что Вика любила постоянно повторять: надо меньше себя жалеть.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 17 октября, утром российские оккупанты атаковали Киев дронами-камикадзе, в результате чего повреждены энергетические объекты и жилой дом.

Из-под завалов дома, в который попал дрон, достали тела четырех человек. Среди погибших - молодая пара, женщина находилась на шестом месяце беременности.

Мэр Киева Виталий Кличко отметил, что поисково-спасательные работы продолжаются и под завалами еще могут быть люди

Кличко сообщил, что госпитализированы трое пострадавших. Двое из них - работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Вас также могут заинтересовать новости: