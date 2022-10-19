Этих людей размещают в студенческих общежитиях и обеспечивают всем необходимым.

Из-за постоянных обстрелов более 150 тысяч жителей Харькова потеряли крышу над головой.

Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов в эфире информационного телемарафона.

"Город Харьков подвергся тотальным вражеским обстрелам, начиная с 24 февраля... На сегодня более 150 тысяч человек лишились крыши над головой. Многие из них временно выехали из города, кто на Западную Украину или в другие области, кто за границу. Но много харьковчан осталось. Поскольку город Харьков до войны считался студенческой столицей Украины, и мы имеем общежития. Сегодня мы предоставляем эти общежития для расположения людей, которым негде жить, а также обеспечиваем их всем необходимым", - сказал Терехов.

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Также он отметил, что, несмотря на постоянные попытки врага уничтожить обстрелами критическую инфраструктуру Харькова, город полностью готов к началу отопительного сезона.

"Враг накануне отопительного сезона пытается уничтожить нашу критическую инфраструктуру, энергетические источники питания, котельные, ТЭЦ. Но я хочу отметить, что у нас больницы уже с теплом. Погодные условия на сегодня позволяют нам пока не включать отопление в жилых домах. Как только погодные условия изменятся, произойдет снижение среднесуточной температуры воздуха, конечно, мы будем запускать отопительный сезон", - подчеркнул Терехов.

Кроме того, городской голова Харькова рассказал об оперативной ситуации в городе, который сегодня утром подвергся очередным ракетным обстрелам со стороны российского врага.

"Сегодня утро началось жутко, было запущено 8 ракет по разным районам города Харькова. В результате чего был уничтожен склад, где хранилась гуманитарная помощь. Кроме того, две ракеты, к счастью, не разорвались – одна, которая была выпущена по жилому дому города Харькова, и одна, которая была выпущена по частному жилому сектору. По состоянию на сейчас ситуация стабильная, работает транспорт, нет перебоев со светом и водоснабжением. Тем не менее тревога сохраняется, потому что город Харьков подвергается постоянным обстрелам, чаще всего обстреливают с территории РФ", - подчеркнул Терехов.

Обстрелы Харькова российскими оккупантами: что известно

Как сообщал УНИАН, по состоянию на начало сентября, по подсчетам Киевской школы экономики, в Украине в результате войны повреждено или разрушено не менее 15,3 тыс. многоэтажек и 115,9 тыс. частных домов. Ориентировочно 1 млн граждан остались без крыши над головой, это без учета ТОТ.

Сегодня, 18 октября, враг запустил по Харькову из российского Белгорода 8 ракет, пострадавших нет.