Поисково-спасательные работы продолжаются.

Число погибших в результате ракетного удара по дому в городе Часов Яр Донецкой области возросло до 46 человек.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Главное управление ГСЧС в Донецкой области.

"Ночью из-под завалов разрушенного дома в Часовом Яру изъято тело еще 1 погибшего лица. По состоянию на 08:00 13 июля личным составом Главного управления выявлено и изъято из-под завалов тела 46 погибших человек, из них 1 ребенок (мальчик около 9 лет), спасено из-под завалов 9 человек", - говорится в сообщении.

Спасателями проведена расчистка и разбор более 465 тонн разрушенных элементов дома, работы продолжаются.

Напомним, оккупанты вечером 9 июля из "Ураганов" обстреляли город времен Яр Бахмутского района Донецкой области. Ракеты попали в 5-этажку. В доме полностью разрушены два подъезда.

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