Найдены еще тела под завалами в результате ракетного удара оккупантов по городу Часов Яр.
Об этом сообщает в Telegram Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины в Донецкой области.
"По состоянию на 19:30 обнаружены тела еще 4 погибших человек (всего обнаружены тела 45 погибших человек, из них 1 ребенок), спасены из-под завалов 9 человек", - сказано в сообщении.
При этом отмечается, что работы продолжаются.
Напомним, оккупанты вечером 9 июля из "Ураганов" обстреляли город Часов Яр Бахмутского района Донецкой области. Ракеты попали в 5-этажку. В доме полностью разрушены два подъезда.
Российские войска вторглись на украинскую территорию рано утром 24 февраля. Власти РФ даже не объявили войну Украине, а назвали свои действия "спецоперацией", в частности, для "демилитаризации" нашего государства.
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