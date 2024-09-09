Удар привел к масштабным разрушениям ключевой инфраструктуры и оборудования.

Минобороны Британии показало последствия удара украинских Сил обороны по авиабазе в Волгоградской области РФ 22 августа. Как говорится в сообщении британского Минобороны в соцсети X, украинский удар по авиабазе Мариновка привел к масштабным разрушениям ключевой инфраструктуры и оборудования.

"Результатом удара стало: 4 разрушенных укрытия для самолетов, 3 поврежденных укрытия для самолетов, разрушенный обтекатель, разрушенные вспомогательные здания и разрушенные открытые складские помещения", - отмечается в сообщении.

Также Минобороны Британии показало спутниковые снимки, на которых видны разрушения на авиабазе после удара.

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Удар по аэродрому Мариновка

Напомним, в ночь на 22 августа под украинской атакой оказалась авиабаза Мариновка в городе Калач-на-Дону Волгоградской области, біли поражены склады с управляемыми авиационными бомбами и топливом.

Впоследствии в сети опубликовали супунтиковые снимки "Мариновки", которые сделали уже после ночного удара. На них можно увидеть значительные разрушения.

Как отмечали аналитики, аэродром "Мариновка" является единственной российской авиабазой вблизи Украины, на которой построили укрытия для самолетов. Хотя речь не идет о полноценных защитных сооружениях - вероятно, эти укрытия способны защитить от непогоды, однако не очень эффективны против обломков.

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