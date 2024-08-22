На нем базировалось значительное количество российских бомбардировщиков - 14 Су-24 и 15 Су-34.

В сети появились супунтиковые снимки аэродрома "Мариновка" в Волгоградской области после ночной атаки СБУ и ССО. Они опубликованы OSINT-исследователем М.Т. Андерсоном.

"Все еще анализирую, но ввиду общественного интереса, поделился тем, что я считаю районами, которые попали под обстрел. Еще раз меньше о планерах. Большое количество разрушений вокруг ангаров и к северу от них", - написал он.

На фото можно увидеть, что несколько ангаров, а с ними, вероятно, самолетов, уничтожено. Так же и со складскими помещениями: теперь их просто не существует.

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Стоит напомнить, что на нем базировалось значительное количество российских бомбардировщиков - 14 Су-24 и 15 Су-34.

Удары по российским аэродромам

Источник в Службе безопасности Украины сообщил УНИАН о том, что украинские дроны ударили по аэродрому "Мариновка" в Волгоградской области, который враг активно использует для бомбардировок линии фронта в Украине. В частности, на аэродроме были поражены склады с управляемыми авиационными бомбами и топливом.

Есть надежда на то, что в результате атаки на аэродром "Мариновка" в России будут повреждены вражеские самолеты-бомбардировщики. Об этом сказал военный обозреватель Денис Попович, отвечая на вопрос о событиях на аэродроме в Волгоградской области. Он отметил, что "прилетает" также и в Мурманскую область, из-за чего россияне вынуждены были передислоцировать бомбардировщики Ту-95.

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