Местные жители жаловались в соцсетях на многочисленные взрывы.

В городе Калач-на-Дону Волгоградской области РФ в ночь на 22 августа прогремели взрывы из-за якобы атаки дронов и работы ПВО. После этого на объекте вспыхнул пожар.

Как пишут российские Telegram-каналы, сообщения о взрывах от местных жителей начали появляться в соцсетях около половины четвертого ночи. Утверждалось, что были сбиты по меньшей мере два БПЛА.

Telegram-канал Baza указывает, что один из дронов был ликвидирован "в нескольких километрах от аэродрома", а обломки второго БПЛА "упали на бытовку неподалеку, в результате чего она вспыхнула".

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Речь идет о военном аэродроме "Мариновка", который расположен в поселке Октябрьский, примерно в 20 км от Калача-на-Дону. Пользователи соцсетей предполагают, что именно этот аэродром может быть целью атаки.

Astra же со ссылкой на горожан сообщала, что пожар произошел на территории горящего аэродрома.

В Telegram-канале SHOT очевидцы из разных районов "уже насчитали от 6 до 10 сильных хлопков" во время воздушной атаки, перед которыми в небе были слышны "характерные звуки пролета БПЛА".

Местные власти пока никак инцидент не комментировали. Информации о пострадавших также пока нет.

Атаки дронов на РФ

Вчера УНИАН также сообщал, что атаки беспилотников и ракет зафиксировали минимум в пяти регионах России. При этом мэр Москвы Сергей Собянин назвал эту атаку одной из самых масштабных "за все время".

Стоит добавить, что в Ростовской области РФ третьи сутки не могут потушить пожар на нефтебазе, по которой накануне ударили украинские дроны. Пока возгорание локализовать не удалось, сейчас площадь пожара составляет около 10000 квадратных метров. На месте продолжается постоянное проливание между цистернами, чтобы не допустить детонации.

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