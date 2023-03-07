Также будет продолжена тренировка украинских военных инженеров.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил о расширение подготовки для украинских военнослужащих. Канада начнет обучать украинских защитников тактической медицине.

Как сообщает "Укринформ", также будет продолжена тренировка украинских военных инженеров.

"Мы продолжаем обучение инженеров в рамках операции UNIFIER как минимум до осени, а также отправляем военнослужащих Вооруженных сил Канады для помощи украинским силам с тактическими медицинскими навыками", – подчеркнул Трюдо.

Видео дня

Кроме того, Канада выделит 3 млн долларов на разминирование территорий Украины. Также страна вместе с ЕС будет работать над доставкой энергетического оборудования в Украину.

Война в Украине: роль Канады

4 марта 2023 года Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный встретился с начальником Штаба обороны Вооруженных Сил Канады Уэйном Эйром. Известно, что военные руководители обсуждали вопрос предоставления Украине военной помощи, в частности, вооружения.

В конце февраля премьер-министр Канады Джастин Трюдо подчеркнул, что Крым всегда будет территорией Украины. Он также пообещал использовать "все имеющиеся средства" поддержки, сколько это будет необходимо.

Ранее сообщалось что Канада увеличит количество танков Leopard 2, которые предоставит Украине. Предварительно речь шла о поставках четырех единиц, однако в своем выступлении в честь годовщины российского вторжения в Украину Трюдо заявил, что танков Leopard 2 от Канады будет восемь.

Вас также могут заинтересовать новости: