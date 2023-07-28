США и Европа не только "убеждают" дружественные России страны, но и ловят конкретных контрабандистов.

США резко усилили борьбу с серыми схемами поставки в Россию микрочипов, которые используются агрессором для производства оружия. В частности американцы взялись за российского предпринимателя Михаила Павлюка, создавшего разветвленную сеть поставок санкционной электроники в РФ, пишет Bloomberg.

56-летний уроженец западной Украины, Павлюк сбежал из России прошлым летом, но все равно попал под санкции правительства США. Вашингтон считает, что Павлюк является одним из организаторов международной преступной группировки, которая закупала, переправляла и продавала полупроводники в Россию через целую сеть тайваньских, армянских и швейцарских подставных компаний.

До прошлого года Павлюк входил в число самых важных руководителей полупроводниковой отрасли России — достижение, которое президент России Владимир Путин признал в 2017 году орденом "За заслуги перед Отечеством". Павлюк стал соучредителем АО ПКК "Миландр", российской компании по производству электроники, которая разрабатывает микропроцессоры и продает потребительские технологии, такие как интеллектуальные измерители мощности.

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Компания столкнулась с проблемами в прошлом году после того, как Европейский союз, США и другие страны Большой семерки ввели жесткие экспортные ограничения на передовые полупроводники и другие товары, которые могут быть перепрофилированы для военных целей.

Запрет на чипы направлен на сдерживание производства в России беспилотников и высокоточных ракет, таких как управляемое оружие класса "воздух-земля Х-101, которые основаны на компонентах и ​​технологиях, которые в основном производятся на Тайване, ведущем в мире производителе передовых чипов.

По данным Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США, чтобы обойти запрет на экспорт, "Миландр" начал размещать заказы на чипы через тайваньскую подставную компанию Sharp Edge Engineering Inc.

Правительство США утверждало, что Павлюк помогал переправлять эти микросхемы из Тайваня в Россию через фиктивную корпорацию в Армении под названием Milur Electronics LLC, которая была создана через два месяца после путинского вторжения.

В этом году официальные лица США и Европы также усилили давление на правительство Армении, чтобы оно прекратило реэкспорт полупроводников и других товаров двойного назначения. В то время как Армения имеет растущий технологический сектор, страна неожиданно стала четвертым в мире по величине экспортером готовых к бою полупроводников в Россию после вторжения Путина.

В апреле заместитель министра финансов США Уолли Адейемо посетил страну, чтобы убедить ее руководство принять жесткие меры против уклонения России от санкций. С тех пор правительство Армении ужесточило правила экспорта и ввело новый контроль над полупроводниками и другими товарами двойного назначения.

В июне Европейская комиссия объявила о своем 11-м санкционном пакете, который дает государствам-членам ЕС право ограничивать свой экспорт в страны, которые используются для транзита подсанкционных товаров в Россию.

Скоординированная кампания политического и экономического давления представляет собой серьезную угрозу для Армении и других бывших советских республик, многие из которых зависят от постоянного потока импортных товаров из США и Европы для поддержки своей экономики.

Санкции против России – последние новости

Ранее УНИАН писал, что во Франции силовики задержали французских и китайских руководителей компании Ommic. Их подозревают в передаче Китаю и России секретных технологий, использующихся в военной отрасли.

В то же время Китай становится все более важным поставщиком товаров двойного назначения в Россию. Как свидетельствует отчет американской разведки, китайцы поставляют стране-агрессору не только собственные товары, но и занимаются реэкспортом.

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