Также уничтожено 9 средств противовоздушной обороны и 8 складов боеприпасов.

Военнослужащие Вооруженных сил Украины уничтожили значительное количество живой силы противника в опорных пунктах на Донецком и Южнобугском направлениях.

Как это говорится в оперативной информации Генерального штаба ВСУ в Facebook.

Отмечается, что в течение суток для поддержки действий наземных группировок авиация Сил обороны Украины совершила более 8 ударов, в ходе которых уничтожено боевую технику, средства ПВО и значительное количество живой силы в опорных пунктах на Донецком и Южнобугском направлениях.

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"Подразделения противовоздушной обороны на разных направлениях уничтожили один вертолет, БПЛА и пять крылатых ракет", - сказано в сводке.

Ракетные войска и артиллерия наземных группировок войск продолжают выполнять задания по огневому поражению живой силы и боевой техники, контрбатарейной борьбе, нарушению системы управления и логистического обеспечения противника. Огневому поражению подверглись 6 пунктов управления врага, в том числе и корпусного уровня. Уничтожено 3 объекта сосредоточения живой силы оккупантов. В зону поражения попали 9 средств противовоздушной обороны. Результаты уточняются.

Также уничтожено технику радиоэлектронной разведки и борьбы, станции связи, понтонная и паромная переправы, 8 складов боеприпасов различного уровня.

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки ВСУ уничтожили 350 российских оккупантов, в связи с чем общие потери врага с 24 февраля 2022 года составили 50 тыс. 150 человек. Наибольшие потери за минувшие сутки противник понес на Донецком направлении.

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