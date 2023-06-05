По его словам, Россия отбивает наступление, которого еще нет.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал заявление РФ о начале "крупномасштабного наступления" ВСУ.

Он написал в Twitter, что такие высказывания являются фейками, которые страна-агрессор распространяет в своей виртуальной Метавселенной.

"Москва уже активно участвует в отражении... глобального наступления, которого "еще нет". Миллионная армия россиян активно отбивает атаки, уничтожая тысячи танков, сотни HIMARS и эскадрильи F-16. Битва продолжается, одним словом", - написал советник главы ОП.

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По словам Подоляка, Украина внимательно наблюдает за этим "эпическим поединком", хотя и с определенным удивлением. Он посоветовал украинцам следить исключительно за официальными новостями из Украины, если они хотят знать правду.

Заявления о начале контрнаступления

Сегодня Минобороны РФ заявило, что утром 4 июня ВСУ начали контрнаступление на пяти участках фронта на "Южно-Донецком направлении". Российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков) поддержал эти фантазии.

В ответ СтратКом ВСУ предупредил, что враг придумал новую информационно-психологическую атаку (ИПСО) для деморализации украинцев, создав картину неудачного контрнаступления.

В Генштабе Вооруженных сил Украины также опровергли заявления российского Минобороны о начало крупного контрнаступления украинских защитников.

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