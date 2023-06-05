Сейчас Украина не подтверждает эту информацию.

В Генштабе Вооруженных сил Украины опровергли заявления российского Минобороны о начале крупного контрнаступления украинских защитников.

В ведомстве заявили Reuters, что не будут комментировать фейки россиян.

Украинские военные сообщили изданию в понедельник, 5 июня, что не располагают информацией о "большом наступлении, которое, по заявлениям Минобороны России, начали ВСУ на Донецком направлении".

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"У нас нет такой информации и мы не комментируем любой фейк", - сказал в комментарии изданию неназванный представитель Генштаба ВСУ.

Слухи о начале контрнаступления

Минобороны РФ заявило, что утром 4 июня ВСУ начали контрнаступление на пяти участках фронта на "Южно-Донецком направлении". Российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков) поддержал вброс ведомства страны-агрессора.

В ответ СтратКом ВСУ предупредил, что враг придумал новую информационно-психологическую атаку (ИПСО) для деморализации украинцев. Россияне подготовили для пропаганды в социальных сетях старые ролики и фото о потерях Украины. Они будут публиковать подобные материалы, даже если самого контрнаступления по факту не будет, указал СтратКом.

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