В так называемой "ЛНР" вступили в силу "законы" относительно административно-территориального устройства и образования городских и муниципальных округов.

Через значительные разрушения Попасной оккупанты уже не учитывают как населенный пункт. Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военной администрации.

Отмечается, что в так называемой "ЛНР" вступили в силу "законы" относительно административно-территориального устройства и образования городских и муниципальных округов.

"Попасную оккупанты не учитывают уже официально - населенного пункта нет среди городских и муниципальных округов... В частности, приняты 11 городских и 17 муниципальных округов (районов). Ни в одном из перечней нет Попасной. Если раньше оккупанты только говорили о нецелесообразности восстановления города, который сами же и разрушили, то на днях свое решение они закрепили на "законодательном уровне", - говорится в сообщении.

Видео дня

Кроме того, становятся жестче требования захватчиков при устройстве местных на работу, в частности, в государственные и муниципальные органы, и при оформлении социальных выплат.

"Они все чаще требуют, кроме паспорта РФ, еще и прекращения украинского гражданства. К тому же, Госдума РФ приняла законопроект, согласно которому предлагается считать прекращенным украинское гражданство со дня подачи заявления о выходе из него. В то же время граждане обязуются воздержаться от реализации прав и выполнения обязанностей гражданина Украины, в том числе от получения и использования украинского паспорта и других документов, удостоверяющих это гражданство", - отметили в ОВА.

Подчеркивается, что оккупанты продолжают использовать гражданских в качестве "живого щита". Как и раньше, технику они размещают рядом с отделениями больниц и школами. Так же, как и личный состав. Средства ПВО врага также можно заметить посреди жилых кварталов городов.

Потери России на сегодня - последние данные

По последним данным Генштаба, общие потери россиян на войне против Украины составляют более 162 тысяч.

В частности, за прошедшие сутки ВСУ отправили на концерт Кобзона 1040 захватчиков.

Также сообщается, что украинская авиация за сутки нанесла 16 ударов по врагу. Наши воины сбили вражеский самолет Су-25 и 13 беспилотных летательных аппаратов различного типа.

Вас также могут заинтересовать новости: