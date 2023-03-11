В то же время распространяется информация, что контрнаступление ВСУ на этом направлении станет якобы роковым шагом.

Российские оккупанты на территории временно оккупированной Запорожской области продолжают осуществлять мероприятия, которые сымитировали бы существенное наращивание сил и средств на южном направлении.

Как информирует Центр национального сопротивления, эти данные были получены от очагов движения сопротивления на территории временно оккупированной Запорожской области.

"Данные мероприятия носят комплексный характер, поскольку осуществляются на уровне демонстрационных действий с привлечением ВВТ и существенного наращивания активности оккупационных сил в медиапространстве временно оккупированных территорий. В частности, наблюдается рассредоточение вокруг г. Мелитополь лагерей для подготовки мобилизованных граждан РФ, с обустройством необходимой материально-учебной базы и привлечением необходимых образцов вооружений и военной техники", - говорится в сообщении.

Видео дня

Отмечается, что в медиапространстве распространяются нарративы относительно "успешного проведения очередного этапа боевого слаживания мобилизованных военнослужащих и дальнейшего формирования новых или доукомплектования действующих подразделений ВС РФ". Они якобы будут применяться в дальнейшем для проведения наступательных операций на южном направлении.

"Наряду с этим, активно распространяется месседж о том, что контрнаступательная операция Сил обороны на Запорожском направлении станет роковым шагом со стороны высшего военно-политического руководства Украины", - добавили в ЦНС.

Ситуация в Запорожской области

По данным Генштаба ВСУ, российские захватчики во временно оккупированном Токмаке Запорожской области обустроили мобильный крематорий для сокрытия собственных потерь на фронте.

Недавно стало известно, что гауляйтер Запорожской области Евгений Балицкий издал приказ о создание так называемого "народного ополчения", потому что "никто не хочет воевать "за Россию".

В ВСУ убеждены, на Запорожском направлении у российских захватчиков сейчас нет достаточных сил и способности идти в полномасштабное наступление.

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